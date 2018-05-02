WhatsApp CEO'su Facebooku'u Bırakıyor
WhatsApp'ın en önemli ismi, ani ayrılık kararını işte böyle duyurdu!
Facebook, popüler mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ı yaklaşık dört yıl önce 22 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. O zamandan beri WhatsApp'ın CEO'su olan Jan Koum ayrıca Facebook kurulunda da bir üyeydi. The Washington Post'un haberine göre Koum, kişisel verilerin korunması ve şifreleme politikası konusunda şirkete katılmadığı için Facebook'tan ayrılmaya karar verdi.
Koum, CNN ile kurduğu iletişimde şu veda yazısını paylaştı: "WhatsApp'ın hiç hayal etmediğim şekillerde kullanıldığı bir dönemde ayrılıyorum. Ekip hiç olmadığı kadar güçlü ve büyük başarılara imza atacağından eminim."
Koum ayrıca "biraz tatil" yapacağını, "hava soğutmalı Porsche'ler" biriktireceğini ve frizbi oynayacağını söyledi. Mark Zuckerberg ise Koum'un ayrılması ardından "öğrettiğin herşey için çok minnettarım, buna şifreleme de dahil." dedi. Ancak bu sözlerin arkasında bir gerilim yok değil. WhatsApp'ın diğer ortak kurucusu Brian Acton da geçen yıl Facebook'u terk etmiş ve gelir amacı gütmeyen bir şirket kurmuştu. Geçtiğimiz ay ise Cambridge Analytica skandalını takiben Acton'un #DeleteFacebook hareketine katıldığını görmüştük.
Eski Yahoo çalışanları olan Koum ve Acton, 2009'da WhatsApp'ı kurmuşlardı. Hizmet şu an bir milyardan fazla kullanıcıya sahip.
Ali Ruhi Öztürk
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