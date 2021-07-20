WhatsApp Çoklu Cihaz Desteği Özelliğini Nihayet Sunmaya Başlıyor

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, çoklu cihaz desteğinin nasıl çalışacağını detaylandıran bir blog yazısı yayınlamıştı. Firma şimdi bunu bazı seçilmiş kullanıcılarda denemeye başlıyor. Normalde WhatsApp'ı masaüstünde kullanmak için kullanıcıların aktif bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor. Ancak, bu yeni özellik ile WhatsApp kullanıcıları, sürekli bir internet bağlantısı kurmadan da uygulamayı birden fazla cihazda sorunsuz bir şekilde kullanabilecekler. Şirket, her bir yardımcı cihazın bağımsız olarak WhatsApp'a bağlanmasına izin vermek için değişiklikler yaptığını belirtiyor.
Bu yeni özellik sayesinde artık WhatsApp'ı telefonunuzda ve aynı anda dört adede kadar telefon dışı cihazda (telefonunuzun pili bitmiş olsa bile) kullanabileceksiniz. Her bir yardımcı cihaz, aynı gizlilik ve güvenlik seviyesini korurken uçtan uca şifreleme yoluyla WhatsApp'ınıza bağımsız olarak bağlanacak. Daha da önemlisi, kişi adları, sohbet arşivleri, cihazlar arasında yıldızlı mesajlar ve daha fazlasını senkronize etmek de mümkün olacak.
Ne zaman kullanacağız?
Çoklu cihaz desteği şu anda sadece belirli WhatsApp Beta kullanıcılarına sunuluyor, ancak şirketin yakında tüm beta kullanıcılarına sunması da bekleniyor. Ne yazık ki, genel kullanıma sunma zamanı konusunda hala herhangi bir açıklama yapılmış değil.
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