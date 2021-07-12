WhatsApp'tan "Kaliteli" Yenilik: Artık Fotoğraf ve Video Paylaşırken...

WhatsApp, mesajlaşma uygulamasında yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşımını çok daha kolay hale getirebilecek yeni bir özelliği test ediyor. Şu anda, mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaştığınız tüm görüntüler, kalitelerini önemli ölçüde azaltan kayıplı sıkıştırma kullanılarak sıkıştırılıyor.
WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın Android beta sürümünde (sürüm 2. 21. 14. 16) test edilen yeni bir seçenek, kullanıcılara bir fotoğraf gönderirken "Veri tasarrufu" (sıkıştırılmış) veya "En iyi kalite" arasında tercih yapma imkanı veriyor. Bu "en iyi kalite" seçeneğinin tamamen sıkıştırılmamış mı yoksa görüntü kalitesini koruyan daha hafif bir sıkıştırma biçimi anlamına mı geldiği henüz net değil.
Her iki durumda da, fotoğrafları paylaşmak için düzenli olarak WhatsApp kullanan, ancak mesajlaşma uygulamasının sıkıştırma sürecinden geçmek yerine fotoğrafın bozulmadan kalmasını tercih eden kullanıcılar için, bu yenilik ilaç gibi gelecek. Seçenek, hem fotoğraf hem de vidolar için geçerli olacak, ancak iOS sürümünde kullanılmaya başlatıp başlamayacağı henüz kesin değil.
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