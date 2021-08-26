WhatsApp'a Ek Özellikler Eklediğini Söyleyen Uygulama, Tehlike Saçıyor!

Siber güvenlik araştırmacıları, oldukça popüler olan bir WhatsApp modunu taklit ederek yayılan bir sahte uygulamanın içinde Triada mobil Truva atının saklandığını ve yayılmak için elinden gelen yaptığını ortaya çıkardı.
FMWhatsapp modu WhatsApp'a ileri düzey özelleştirme seçenekleri getiriyor. Bununla birlikte gizlilik ve güvenlik seçeneklerini de artırıyor. Kaspersky tarafından tespit edilen kötü niyetli sahte uygulama ise kullanıcıların cihazlarına başka Truva atları yüklüyor, reklam gösteriyor, abonelikler yapıyor ve SMS'leri dinliyor.
Kaspersky güvenlik uzmanı Igor Golovin, "Bu uygulama ile gelen tehdidi kullanıcıların fark etmesi çok zor, zira mod uygulamasından bekleneni harfiyen yerine getiriyor, yani WhatsApp'a vaat edilen ek özellikleri ekliyor. Ancak siber suçluların bu uygulama içindeki reklam engelleme servisini kullanarak kötü amaçlı dosyaları yaymaya başladıklarını gözlemledik" diyor.
Golovin, bu tür kötü niyetli sahte uygulamaların kurbanı olmamak için, kullanıcıların yalnızca resmi uygulama mağazalarından yazılım indirmelerini ve uygulamalar tarafından aranan izinleri dikkatlice kontrol etmelerini öneriyor: "Bazı ek işlevlere sahip olmayabilirler, ancak akıllı telefonunuza bir sürü kötü amaçlı yazılım yüklemeyecekler."
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