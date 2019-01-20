WhatsApp Gold Tehdidi Bitmiyor!
2016 yılından beri pek çok kez karşımıza çıkan "özel" WhatsApp Gold sürümü, bir kez daha hortladı!
WhatsApp kullanıcılarının korkulu rüyası olan "WhatsApp Gold" tehdidi bir kez daha hortladı. 2016 yılından beri defalarca ortaya çıkan bu tehdit, son 1 aydır yine can yakmaya başladı.
Her şey, kullanıcıların bir "WhatsApp Gold" daveti almasıyla başlıyor. Mesajda belirtilene göre WhatsApp Gold özel bir WhatsApp sürümü ve kullanıcılara, bir seferde 100 resim gönderme ya da kendi kendini silen mesajlar yollama imkanı sunuyor. İşin kötü kısmı ise, aslında böyle bir WhatsApp sürümünün olmaması.
Gelen mesajdaki bağlantıya tıklarsanız, zararlı dolu bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz ve telefonunuz bir anda kötü niyetli kişilere açık hale geliyor. Bundan sonrasını ise herhalde tahmin edebilirsiniz.
Eğer siz de WhatsApp Gold'a yükseltme sunduğunu iddia eden bir mesaj alırsanız, bu mesajın içerisindeki bağlantıya tıklamadan mesajı silmenizde yarar var.
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