WhatsApp Grup Yöneticileri İçin Yeni İşlev!
WhatsApp'ın yeni güncellemesi, grup yöneticilerine daha fazla denetim sunuyor!
WhatsApp'ın sahibi Facebook, yeni bir duyurusunda WhatsApp'taki grup yöneticilerine yeni yetenekler sunacağını söyledi. WhatsApp'a gelecek güncellemeyle birlikte grup yöneticileri, mesaj gönderme yetkisini sadece kendilerine tanıyabilecekler.
Yeni işlev, blog gönderisinde şöyle açıklandı (çeviri):
"Bugün, yalnızca yöneticilerin gruplara mesaj gönderebilmesine olanak tanıyan yeni bir grup ayarı sunuyoruz. İnsanların grupları kullanma amaçlarından bir tanesi, ebeveynler ve öğretmenler, toplum merkezleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan önemli duyuruları ve bilgileri almak. Bu yeni ayar sayesinde yöneticiler, bu tür durumlarda daha iyi araçlara sahip olacaklar."
Yeni işlev, WhatsApp gruplarına esneklik getirmiş olacak. Bu güncellemeyle birlikte aslında grupları birer kanal haline getirmenin yolu açılmış olacak. Yeni işlevi açıp kapatmak için Grup Bilgileri sayfasını açıp Grup Ayarları'na dokunmanız, ardından Mesaj Gönder > Sadece Yöneticiler seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Seçeneği henüz görmüyorsanız, yeni işlevler kademeli olarak dağıtıldığından, birkaç gün beklemeniz gerekebilir.
Zeynel A. Öztürk
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