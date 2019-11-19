WhatsApp'ta Güvenlik Açığı Keşfedildi

Telefonunuzdaki WhatsApp uygulaması bir süredir güncellenmediyse, bunu yapmanızda fayda var. Facebook'un yayınladığı yeni sürüm, uzaktan mesajlara ve dosyalara ulaşmaya olanak tanıyan bir güvenlik açığını kapattı.
Güvenlik açığı, özel hazırlanmış MP4 dosyalarıyla Android, iOS ve Windows Phone'daki dosyalara ve klasörlere uzaktan ulaşmaya izin veriyordu. Sorunun WhatsApp'ın standart sürümünde ve WhatsApp for Business'te bulunduğu belirtiliyor. Facebook'un yayınladığı güncelleme ile CVE-2019-11931 adlı tampon taşması açığı kapatılmış durumda.
Açığın kullanıldığına dair bir kanıt bulunmuyor, ancak yine de sorunu ciddiye almanızda ve WhatsApp'ı güncellemenizde büyük fayda var.
Açık, Android'de 2.19.274 sürümünden öncesinde, iOS'ta 2.19.100 öncesinde bulunuyor.
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