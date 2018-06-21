WhatsApp Hacklenmesine Karşı Çözümü Açıklıyoruz
WhatsApp hesabınız mı hacklendi? Hiç problem değil. Çözümünü açıklıyoruz.
Popüler sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp, her ne kadar çeşitli güvenlik protokellerine sahip olsa da, elbette siber saldırıların kurbanı olabiliyor. Yazdığınız mesajlar uçtan uca şifrelenmiş olsa da, iki adımlı doğrulama kurulumunu yaptıysanız da, kişisel verilerin korunması pek bir zor; zira hırsıza kilit dayanmaz. Neyse ki her problemin bir çözümü de var.
WhatsApp üzerinden bir hack saldırına maruz kaldıysanız, hesabınızı güven altına almak için atabileceğiniz birkaç adım var. Bunların neler olduğu ise, Birleşik Arap Emirlikleri Telekominikasyon Düzenleme Kurumu tarafından açıklandı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, WhatsApp hesabı hacklenenler için 4 çözüm yolu sunuluyor.
WhatsApp hack çözümü
- WhatsApp'ı kaldır ve günün farklı saatlerinde yeniden yükle WhatsApp uygulamasının silinmesi ve yeniden yüklenmesi, hesabınızı yeni bir doğrulama koduyla yeniden kaydetmek istemesine sebep olacak. Bu noktada ise diğer cihazlardaki açık oturumlardan çıkış yapacaktır.
- Ailenize ve arkadaşlarınıza haber verin WhatsApp hesabınız ele geçirildiyse, ilk yapmanız gereken şeylerde biri kuşkusuz çevrenize haber vermek. Diğer sosyal kanallar aracılığı veya SMS ile yakın arkadaşlarınızı ve ailenizi hesabınızın saldırı altında olduğunu paylaşın. Böylece hesabınızdan atılan mesajların size ait olmadığı anlaşılacaktır.
- Hesabınızı devre dışı bırakın Eğer hesabınızı geri alamıyorsanız, o halde en iyisi hesabınızı devre dışı bırakmak olacak. Bunun için WhatsApp'a e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. Support@whatsapp.com adresine e-posta göndererek, "Kayıp / Çalıntı" başlığıyla "Lütfen hesabımı devre dışı bırak" ifadesini kullanarak hesabınızın dondurulmasını isteyebilirsiniz. Bu işlem başarılı bir şekilde devre dışı bırakıldıktan sonra, hesabınız tamamen silinmeden önce aktifleştirmek için 30 gününüzün olduğunu da belirtelim.
- WhatsApp'ı her gün yeniden yükleyin Evet, kulağa çok sıkıcı geliyor, ancak en güvenli yollardan biri bu kuşkusuz. WhatsApp hesabınızın yetkisiz oturumlardan kurtulabilmesi için en iyi metotlardan biri onu her gün yeniden yüklemek olacak. Elbette her yüklediğinizde, iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmeyi unutmamakta da fayda var.
Ercan Uğurlu
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