WhatsApp'tan İsrailli Firmaya Dava!
WhatsApp, İsrailli bir siber istihbarat firmasını, bir açığı kullanarak kullanıcıların cihazlarına zararlı yüklediği iddiası ile dava etti!
- Levent Öztürk
WhatsApp, bir dönem sahip olduğu bir açığı kullanarak kullanıcıların akıllı telefonlarına spyware (casus yazılım) yükleyen bir siber saldırının ardından, karşı atağa geçiyor. Facebook'un sahibi olduğu firma, İsrailli siber istihbarat firması NSO Group'un açığı kullanarak zararlı yaydığını belirterek dava isteminde bulundu. Kaliforniya federal mahkemesine başvurusu yapılan davada belirtilene göre NSO Group, zararlı yazılımlarını kullanıcıların cihazlarında tam kontrol elde etmek için kullandı.
Saldırının kendisi WhatsApp'daki bir sesli arama açığını kullandı ve bu açıkta kullanıcılar bir sesli arama aldıklarını düşünürken, aslında cihazlara malware yüklendi ve cihazın tamamına erişim sağlanması mümkün hale geldi.
WhatsApp, saldırıya imkan tanıyan bu açığı hızlı bir şekilde onardığını da daha önce açıklamıştı.
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