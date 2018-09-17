WhatsApp, Koyu Tema Üzerinde Çalışıyor
Facebook'un WhatsApp için göz yormayan bir tema seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı!
Facebook, son zamanlarda popüler mesaj uygulaması WhatsApp üzerinde gerek işleyiş, gerek kullanıcı arayüzü açısından birçok değişikliğe gitti. Grup video araması özelliğini getirip ve grup yöneticisi yetkilerini genişleten Facebook,, bildirimlerden grup veya kişileri sessize alma özelliğini de test etmeye başlamıştı.
Şimdi ise koyu tema severleri oldukça sevindirecek bir gelişme ortaya çıkarıldı: WABetaInfo'nun Twitter hesabı, önceki güncellemelerde uygulamaya koyu tema özelliğinin geleceğini işaret eden ipuçlarına rastladıklarını duyurdu.
Gönderilen tweet'te: "Özel olarak size bu müjdeyi verdiğim için çok muyluyum: WhatsApp sonunda bir koyu tema üzerinde çalışıyor! Bu bir rüya ??
Yakında yayınlanan güncellemelerde buna birçok gizli gönderme var!
Sabırlı olun ve görün, umarız ki tema Android ve iPhone X ve sonrasında çıkan telefonlar için tamamen AMOLED destekli olacak!" ifadeleri yer alıyor.
İlginç bir detay ise, Windows 10 işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda koyu tema, WhatsApp ile varsayılan olarak geliyordu.
Bununla birlikte eğer iddialar doğru ise bile koyu temanın uygulama arayüzüne nasıl uygulanacağı ile ilgili herhangi bir görsele ulaşılamadı. Bu yüzden sonraki güncellemelerde bu iddianın aslını bekleyip görmek durumundayız.
Doğan Kürşat Aktaş
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