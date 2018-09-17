WhatsApp, Koyu Tema Üzerinde Çalışıyor

Facebook'un WhatsApp için göz yormayan bir tema seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı!

WhatsApp, Koyu Tema Üzerinde Çalışıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

Çok özel bir inkjet: Brother MFC-T910DW!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone'u Kilitleyen Yeni Bir Kod Keşfedildi
Chrome'a Android'de Parmak İzi Yeteneği Geldi
Google'ın "3" Duyurusunu Analiz Edelim
Chrome 69'un Denemeniz Gereken 4 Yeniliği!
WhatsApp, Koyu Tema Üzerinde Çalışıyor

İlginizi çekebilir