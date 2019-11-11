WhatsApp, Messenger Bütünleşmesi Kolay Olmayacak

Facebook'un WhatsApp, Messenger ve Instagram Direct'i bir araya getirmesi, WhatsApp kurucusuna göre pek kolay olmayacak!

WhatsApp, Messenger Bütünleşmesi Kolay İş Değil

Facebook, uygulamalarına yeni bir "güvenlik katmanı" getirmek istediğini, bu kapsamda WhatsApp, Messenger ve Instagram'ı uygulama değiştirmeden kullanılabilir hale getireceğini söylemişti.

Ancak WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton'un söylediklerine göre bu planları gerçekleştirmek, söylendiği kadar kolay olmayabilir. Böyle bir durumda Facebook Messenger ve Instagram mesajları, WhatsApp'taki gibi uçtan uca şifreli olacak ve uygulamaların ayrı olarak varlığını sürdürmesi gerekecek. Bunun yanında uygulamalar, tek bir mesajlaşma platformu veya protokolü üzerinde birleşecek. Acton'a göre bu, zor bir iş ve yapılması "yıllar sürebilir".

Facebook, New York Times'ın ocak ayındaki bir haberine göre bu işlevi 2019'un sonunda veya 2020'nin başında sunacaktı. Facebook yetkilileri, işlevin ne zaman tamamlanacağıyla ilgili bilgi vermediler.

Messenger ve Instagram'ın uçtan uca şifreleme işleviyle donatılmasının suçluları yakalamayı zorlaştıracağına dair endişeler var. Bu, güvenliğe önem veren teknoloji firmaları için çoğu zaman geçerli bir neden sayılmasa da, WhatsApp'ın şifreleme işlevinin sanıldığı kadar güvenli olmadığı, Facebook dilerse mesajları cihaz üzerinden okuyabileceği biliniyor (mesajlar telefonunuzda şifreli saklanmıyor).

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