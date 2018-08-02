WhatsApp Para Kazanmanın Yolunu Buldu!
WhatsApp'ın yeni özelliği, firmanın kasasına önemli bir para akışı sağlayabilir ve aynı anda hayatınızı kolaylaştırabilir!
Sohbet uygulaması WhatsApp, Facebook'un ellerine geçmeden önce bir yıllık kullanımın ardından ücret ödemenizi istiyordu. Zorunlu gibi görünmeyen bu ücreti muhtemelen çok az kişi ödedi. Şimdi ise WhatsApp, para kazanmak için yeni bir yol bulmuş gibi görünüyor.
WhatsApp'ın genişletmeye başladığı Business API'sı, artık şirketlerin kullanıcılara "dağıtım doğrulama", "biniş kartı" ve gerçek zamanlı destek gibi işlevler sunmasına izin veriyor. Bunların parayla ne ilgisi var diyorsanız, şimdi cevabı vereceğiz. WhatsApp, şirketlerin müşterilerine ilk 24 saatte ücretsiz olarak cevap verebileceğini söylüyor. Bu sürenin ardından şirketler, ülkelere göre değişen, mesaj başına sabit oranlı bir maliyete katlanacaklar. API, Zendesk ve Twilio gibi tüketici ilişkileri araçlarıyla bağlanmaya da izin veriyor.
Böylece WhatsApp, müşterilerine cevap vermekte yavaş kalan firmalardan para kazabilecek ve aynı zamanda firmaları destek kanallarını geliştirmeye teşvik etmiş olacak. Bu hamle, kullanıcıların telefon, eposta, web sitesi formları gibi iletişim yolları yerine WhatsApp'ı tercih etmelerini de sağlayabilir. WhatsApp'ın bu yeni yöntemle gerçekten para kazanıp kazanmayacağını gerçekten merak konusu.
Zeynel A. Öztürk
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