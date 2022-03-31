WhatsApp, Sesli Mesaj Özelliğini Küçük Güncellemelerle Geliştiriyor

WhatsApp'ın sesli mesajlaşma özelliği, kullanışlı sesli mesajları oluşturmaya, göndermeye ve dinlemeye yardımcı olmak için yakında bazı küçük güncellemeler alacak.
Meta'ya ait uygulama, her ay iki milyardan fazla insan için ana iletişim kaynağı. Ücretsiz, yüksek düzeyde erişilebilir ve uçtan uca şifreli olması, onu dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların aileleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurması için önemli bir uygulama haline getiriyor. Yeni güncellemeler, sesli mesajlardaki yanlış iletişimi önlemeye yardımcı olmayı ve zaten oldukça iyi olan sesli mesajlaşma özelliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Örneğin yanlış bir sesli mesaj göndermeniz, yeni özelliklerle birlikte imkansız hale gelecek. Mesajın oynatma hızı artırılıp düşürülebilecek.
WhatsApp, duyurusunda bir çıkış tarihi veya hangi platformlara ve hangi sırayla geleceği hakkında bilgi vermedi. Ancak özelliklerin, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın