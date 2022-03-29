WhatsApp, Uzun Zamandır Beklenen Boyut Artışını Nihayet Gerçekleştiriyor!

Mesajlaşma platformu WhatsApp, son beta sürümünde fark edildiği üzere, yakında dosya aktarım sınırını 20 kata kadar artırabilir. Şimdiye kadar, WhatsApp dosya iletme boyutu sınırı nispeten düşük olduğunu söyleyebileceğimiz şekilde 100 MB idi. Bu da hem kullanıcılardan şikayet alıyordu, hem de rakip mesajlaşma platformlarını bir adım öne çıkartıyordu.
Ancak şirket şu anda bazı beta kullanıcılarının 2 GB'a kadar dosya göndermesine izin veriyor. Güncelleme, şimdilik Arjantin'deki az sayıda kullanıcıyla sınırlı, ancak bu test, WhatsApp'ın hizmet genelinde bir değişiklik yapmayı düşündüğünü gösteriyor.
Eskiden 100 MB'lık bir dosya boyutu sınırı oldukça yüksek görülebilirdi, ancak görüntülerin ve videoların kalitesi artmaya devam ettikçe, kapladıkları depolama alanı miktarı da artıyor.
WhatsApp, boyut sınırını en son 2019 yılında 16MB'tan 100MB'a yükseltmişti. O zamandan beri bu boyutta bir değişiklik yapılmadı. Şimdiyse, 2GB'lık yükseltmeyi tüm kullanıcı tabanına genişletirse, Telegram'ı (1.5GB) geçecek ve Messenger (25MB) ve diğer hizmetleri çok geride bırakacak.
Bu güncelleme, arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla büyük, yüksek kaliteli multimedya dosyalarını paylaşmak isteyen herkes veya bilgisayarlar arasında birkaç dosya aktarmanın kolay bir yolunu arayanlar için çok faydalı olabilir.
Sınırı 2 GB'a yükseltme kararı, çoğu daha katı boyut sınırları altında çalışan özel dosya aktarımı ve bulut depolama hizmetlerini de yükseltme zorunda bırakabilir. Örneğin, WeTransfer'in ücretsiz hizmetinin sınırı 2 GB ve Box ödeme yapmayan kullanıcıların yalnızca 250 MB boyutunda dosya yüklemesine izin veriyor.
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