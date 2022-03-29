WhatsApp, Uzun Zamandır Beklenen Boyut Artışını Nihayet Gerçekleştiriyor!

WhatsApp, dosya gönderme boyutu sınırını en son 2019 yılında artırmıştı. Ama o zamandan beri dünya değişti, mevcut boyut sınırı yetersiz kaldı. Ve nihayet WhatsApp, büyük bir artışa imza atacak gibi görünüyor.