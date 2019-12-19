WhatsApp'ta Tek Mesajla Grup Çökerten Açık

En popüler sohbet uygulamaları arasındaki WhatsApp, düzenli olarak güvenlik açıklarıyla anılmaya devam ediyor. Araştırma şirketi Check Point, bir grup sohbetinde tek bir mesajla herkesin WhatsApp uygulamasını çökertmenin mümkün olduğunu söyledi.
Bunun için saldırganın WhatsApp web arayüzünü kullanması ve bu sırada web tarayıcısının geliştirici panelini açması gerekiyor. Buradan "tüm grup üyeleri için bir çökme döngüsü" oluşturmak mümkün oluyor. Bu sorun, sadece uygulamayı kaldırıp, tekrar yükleyerek çözülebiliyor. Saldırı sonrasında gruba geri dönmek mümkün olmuyor ve tüm sohbet geçmişi siliniyor.
Check Point, geçen sene de WhatsApp'ta bir açık bulmuştu. FakesApp olarak bilinen açık, grup sohbetlerinde yazılanları değiştirerek, söylenilmeyen şeyleri söylenmiş gibi göstermeye olanak tanıyordu.
En son açık, CheckPoint'in WhatsApp'a yaptığı bildirimin ardından eylülde, 2.19.68 sürümüyle birlikte onarılmış bulunuyor.
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