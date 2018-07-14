WhatsApp Uyarılarına Yeni Kısayollar Geliyor!

WhatsApp uyarıları, yakında küçük de olsa işinize yarayacak bu iki işleve kavuşabilir!

WhatsApp Uyarılarına Yeni Kısayollar Geliyor!

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