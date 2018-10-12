WhatsApp, Video Arama Açığını Kapattı!

WhatsApp, hacker'ların uygulamayı ele geçirmelerine izin veren açığı muhtemelen kimse duymadan kapattı!

WhatsApp, Video Arama Açığını Kapattı!

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