WhatsApp Yedekleri Depolama Alanı Kullanmayacak!
WhatsApp'ın bu dosyaları, artık Google hesabınızda yer kaplamayacak!
Bilindiği üzere Google, her bir Gmail hesabı alan kullanıcısına 15GB'lık bir Drive depolama alanı tanıyor. Ancak bu kota otomatik yedeklemelerle kullanıldığında oldukça hızlı bir şekilde dolabiliyor. Google ise Facebook ile anlaşmaya vararak WhatsApp kullanıcılarına bu konuda büyük bir müjde verdi.
Google'ın açıklamasına göre WhatsApp sohbet yedeklemeleri 12 Ekim 2018 tarihinden itibaren Google Drive kotasından sayılmayacak. Bu, popüler mesajlaşma servisi üzerinden bol bol sohbet eden ancak sohbet geçmişini de saklamak isteyen kullanıcılar için oldukça sevindirici bir gelişme. Halihazırda WhatsApp sohbet yedeklemelerini Google Drive üzerinde yedekleyebiliyorsunuz ancak bu, temelde 15GB'lık (veya alan satın aldıysanız daha fazla olan) Drive bulut depolama alanınızı kullanıyor ve kotayı oldukça hızlı bir şekilde tüketebiliyordu.
Google, bir seneden daha eski yedeklemelerin Google Drive üzerinden otomatik olarak silineceğini de belirtiyor. Ayrıca 12 Ekim 2018 tarihinde değişecek depolama ilkesinden dolayı yedeklemelerin kaybolabileceği konusunda kullanıcıları uyaran Google, duyurusunda WhatsApp kullanıcılarına 12 Ekim 2018 tarihinden önce sohbetlerin elle yedeklenmesini tavsiye ediyor.
Bu gelişme, sadece Android kullanıcılarını etkileyecek çünkü iOS üzerinde WhatsApp kullanan kullanıcıların sohbet yedeklemeleri iCloud hesaplarında saklanıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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