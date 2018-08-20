WhatsApp Yedekleri Depolama Alanı Kullanmayacak!

WhatsApp'ın bu dosyaları, artık Google hesabınızda yer kaplamayacak!

WhatsApp Yedekleri Depolama Alanı Kullanmayacak!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

DRONE'LARLA GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ SİZ OLUN

TEKNOLOJİK OKUL İHTİYAÇLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Martin, HBO'nun fazla öldürdüğünü söyledi
28 yıldır gözde saklanan lens
WhatsApp Yedekleri Depolama Alanı Kullanmayacak!
HUAWEI'den "Kelimeler Yetmez" Fotoğraf Yarışması
WiFi Kullanarak Güvenlik Taraması Yapmak Mümkün

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir