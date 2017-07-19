WhatsApp, YouTube Yürütme Yetenekleri Kazanıyor!
WhatsApp'ın beta sürümünde yapılan bir keşif, popüler uygulamada video izlemenin yakında kolaylaşacağını gösteriyor!
Boş durmayı pek sevmeyen WhatsApp, kendisine yeni işlevler eklemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde dosya paylaşım yeteneklerini geliştiren ve emoji arama özelliği sunmaya başlayan sohbet uygulaması, iOS'taki beta kullanıcılarına YouTube videosu oynatma işlevi sunmaya başladı.
Şu an WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz YouTube bağlantıları, YouTube uygulaması üzerinde çalışıyor ancak bu, yakında değişecek. Uygulamanın en son beta güncellemesinde keşfedilen bir değişiklik sayesinde YouTube bağlantıları, küçük, yüzer bir pencere içerisinde oynatılabiliyor. Sohbet üzerinde açılan bu pencere, dilerseniz tam ekran görüntülenebiliyor. Video yüzer haldeyken kullanıcı, telefonunu kullanmaya, mesajlaşmaya devam edebiliyor.
İşlev şu an sadece iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta kullanılabiliyor. Yeniliğin Android'e ve Windows'lu telefonlara gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor ancak test aşamasında olduğuna göre bu platformlara da gelmesini bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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