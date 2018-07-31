WhatsApp'a Grup Video Sohbeti Geldi!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar