WhatsApp'a Grup Video Sohbeti Geldi!
WhatsApp, artık birden fazla kişiyle videolu görüşme yapmanıza izin veriyor!
WhatsApp, yeni aldığı güncellemeyle artık videolu grup sohbetlerini destekliyor. Yeni işlev, iOS'ta ve Android'de aynı anda üç kişiyle daha konuşmanıza izin veriyor.
Yeni işlevi kullanabilmek için önce bir arkadaşınızla bir sesli sohbet veya videolu görüşme başlatmanız gerekiyor. Bunun sonrasında ekranın sağ üstündeki "katılımcı ekle" düğmesine basarak görüşmeye yeni kişiler ekleyebiliyorsunuz. WhatsApp, videolu görüşmelerin standart mesajlar gibi uçtan uca şifrelendiğini söylüyor.
WhatsApp'ın bire bir videolu görüşme işlevi, neredeyse iki yıl önce kullanıma sunulmuştu. Yeni işlevin en fazla 4 kişinin sohbetine izin vermesi, kalabalık toplantıların yapılamayacağı anlamına geliyor. WhatsApp'a karşın iOS 12'deki FaceTime, 32 kişinin aynı anda konuşmasına izin veriyor.
WhatsApp'ın yeni grup video görüşmelerini kullanabilmek için uygulamanın en son sürümüne yükseltebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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