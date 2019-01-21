WhatsApp'a Mesaj Sınırlaması Geldi!
WhatsApp kullanıcıları için gelen yeni mesaj paylaşma kısıtlaması, internetin önemli bir sorunun çözmeyi amaçlıyor!
Eğer WhatsApp kullanıyorsanız, artık bir mesajı en fazla 5 kez paylaşabileceksiniz. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, bu kararını, yalan haberlerin platform üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla aldığını söylüyor. Karar öncesinde bir mesaj, 20 kez paylaşılabiliyordu.
Bu karar her ne kadar yalan haberlerin yaılmasını azaltacak gibi görünse de, yeterli olmayacağı açık. Zira sizin 5 kez paylaştığınız mesajı alan kişiler, aynı şekilde paylaşım yapmaya devam edebilecek.
Facebook da bu durumun farkında ve mesaj kısıtlamasının sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor ve yeni önemlerle birlikte yalan haber sorununu tamamen ortadan kaldırmaya çalışacağını belirtiyor.
Facebook, daha önce de, sosyal ağ üzerinde yalan haber yayan hesaplara karşı bazı önlemler almış; hatta çoğunu kapatmayı tercih etmişti. Şimdi benze önlemler WhatsApp için de geçerli olacak gibi görünüyor. Ancak WhatsApp mesajlarının şifreli olması, doğal olarak takibi zorlaştıran bir etken olarak görülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın