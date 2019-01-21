WhatsApp'a Mesaj Sınırlaması Geldi!

WhatsApp kullanıcıları için gelen yeni mesaj paylaşma kısıtlaması, internetin önemli bir sorunun çözmeyi amaçlıyor!

WhatsApp'a mesaj sınırlaması

Eğer WhatsApp kullanıyorsanız, artık bir mesajı en fazla 5 kez paylaşabileceksiniz. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, bu kararını, yalan haberlerin platform üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla aldığını söylüyor. Karar öncesinde bir mesaj, 20 kez paylaşılabiliyordu.

Bu karar her ne kadar yalan haberlerin yaılmasını azaltacak gibi görünse de, yeterli olmayacağı açık. Zira sizin 5 kez paylaştığınız mesajı alan kişiler, aynı şekilde paylaşım yapmaya devam edebilecek.

Facebook da bu durumun farkında ve mesaj kısıtlamasının sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor ve yeni önemlerle birlikte yalan haber sorununu tamamen ortadan kaldırmaya çalışacağını belirtiyor.

Facebook, daha önce de, sosyal ağ üzerinde yalan haber yayan hesaplara karşı bazı önlemler almış; hatta çoğunu kapatmayı tercih etmişti. Şimdi benze önlemler WhatsApp için de geçerli olacak gibi görünüyor. Ancak WhatsApp mesajlarının şifreli olması, doğal olarak takibi zorlaştıran bir etken olarak görülüyor.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

İnternette gizlilik için 10 ipucu

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
AMD Gonzalo APU, PS5 ve Xbox'ta Yer Alabilir
Nokia 3.1 Plus'a Android 9.0 Pie Müjdesi!
773 Milyon Mail Hacklendi, Uzmanlar Ne Diyor?
WhatsApp'a Mesaj Sınırlaması Geldi!
Turkcell Yerli Otomobil'in CEO'sunu Ağırladı

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost