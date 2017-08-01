WhatsApp'a Onaylanmış İşletme Hesaplarını Geliyor

WhatsApp'a yakında eklenmesi muhtemel, yeni bir özellik daha geliyor!

WhatsApp'a Onaylanmış İşletme Hesaplarını Geliyor

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