WhatsApp'a Onaylanmış İşletme Hesaplarını Geliyor
WhatsApp'a yakında eklenmesi muhtemel, yeni bir özellik daha geliyor!
Geçtiğimiz hafta sonu WhatsApp, Windows Phone için bir beta sürümü yayınladı ve uygulamayı 2.17.234'e yükseltti. Görünüşte pek bir değişiklik yok gibi görünse de, yeni sürümde artık kullanıcılar isimlerinin yanına 'onay işareti' koyamıyorlar. Önemsiz gibi görünen değişiklik, bazı raporlara göre daha sonra gelecek bir yeniliğe hazırlık olabilir.
WABetaInfo'ya göre küçük ve orta boyutta işletmeler, farklı bir uygulama kullanarak WhatsApp'a kayıt olabilecekler. Hizmet tarafından onaylandıktan sonra ticari hesapların isimlerinin yanında birer 'onay işareti' bulunacak, bu da diğer kullanıcıların şirketlere ait resmi temsilcileri tanımasını kolaylaştıracak. İşletmeler isterlerse onay işareti olmadan da uygulamayı kullanabilecekler.
Twitter'in onaylanmış hesaplar uygulamasına benzese de, WhatsApp'ın yeni özelliği daha çok girişimciler ve işletme sahiplerine yönelik gibi görünüyor.
WhatsApp'ın bir hesabı onaylamadan önce işletmeye ait web sitesi linki ve e-posta adresleri talep etmesi bekleniyor. Ancak normal hesaplar gibi, işletmeler de istedikleri sıklıkta profil resimlerini değiştirebilir.
Facebook'tan sonra WhatsApp'ın da işletmelere yönelik hizmetler sunması çok da sıra dışı bir gelişme değil diyebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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