WhatsApp'ın Durdurulamaz Yükselişi Sürüyor!

Yapılan yeni açıklama, WhatsApp'ın tarih yazmaya devam ettiğini ortaya koyuyor!

WhatsApp'ın durdurulamaz yükselişi sürüyor!

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