WhatsApp'ın Durdurulamaz Yükselişi Sürüyor!
Yapılan yeni açıklama, WhatsApp'ın tarih yazmaya devam ettiğini ortaya koyuyor!
Hızla büyüyen mesajlaşma platformu WhatsApp büyük bir kilometre taşına daha ulaştı. WhatsApp, günde bir milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Hizmet 2014'te Facebook tarafından satın alınmıştı ve o zamandan beri dünya çapında popülerliğini arttırmayı sürdürdü.
Büyüme konusunda en son sıçramayı, Ocak 2016'da yıllık 0.99 dolarlık üyelik ücretini kaldırıp uygulamayı ücretsiz yapmasından sonra yapmıştı.
Yukarıdaki resim WhatsApp tarafından dün paylaşıldı ve hizmetin şu an aylık 1.3 milyar aktif kullanıcıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu, son 18 aya göre %30'luk bir artış.
Geçen sene firma, WhatsApp'a katmak istediği bir altı milyar insanın daha olduğunu ve daha çok işlerinin olduğunu söylemişti. Geçen bir buçuk senedeki büyüme hızlarına bakılırsa, bu hedef doğrultusunda hızla ilerliyor gibi görünüyorlar.
H. Hüseyin Öztürk
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