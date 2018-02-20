WhatsApp'ın "Herkesten Sil" İşlevi Nasıl Atlatılır
WhatsApp'ın birçoğumuza derin bir nefes aldıran "Herkesten sil" işlevini atlatmanın ve silinen mesajı görmenin iki yolu keşfedildi!
- Zeynel A. Öztürk
WhatsApp'ın bir süre önce sunmaya başladığı "Herkesten sil" işlevi, gönderdiğiniz bir mesajı yedi dakika içinde karşı taraftan silmenize izin veriyordu. Bu sayede örneğin bir yazım yanlışını veya hatalı bir bilgiyi düzeltebiliyordunuz.
Yeni işlev birçok kullanıcıya derin bir nefes aldırsa da yeni bir keşif, işlevi atlatmanın iki kolay yolunu ortaya çıkardı. İlk yöntemde herkesten silinecek olan mesajdan alıntı yapmanız gerekiyor. The Next Web'in fark ettiği bu yöntem, aslında hata değil, bir işlev. Mesajdan alıntı yaptığınızda silinen mesajın metni, alıcının cihazında görünmeye devam ediyor ve böylece "Herkesten sil" işlevi işe yaramaz hale geliyor.
İkinci yöntemde ise Android'de tüm uyarı geçmişine ulaşmanız gerekiyor. Üçüncü parti araçları kullanarak tüm uyarı günlüğüne erişebiliyor, burada silinen WhatsApp mesajlarının içeriğini görebiliyorsunuz. The Next Web, bunu Google Play Store'daki Notification History uygulamasıyla yapabildiğini söylüyor.
Bununla birlikte uyarı günlüğü, mesajların sadece ilk 100 karakterini gösteriyor. Geri kalan kısmını göremiyorsunuz.
Blog'a göre uyarı günlüğüne ek uygulamaya ihtiyaç olmadan da bakmanız mümkün. Bunun için giriş ekranına uzun dokunmanız, Widget'lar > Etkinlikler > Ayarlar > Uyarı günlüğü yolunu izlemeniz yeterli.
Bu yöntem, cihazınıza ulaşan herhangi bir mesaj için geçerli. Mesaj iptal edilene kadar cihazınıza hiç ulaşmadıysa, bu yöntemle onu görmeniz mümkün olmayacak.
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