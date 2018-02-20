WhatsApp'ın "Herkesten Sil" İşlevi Nasıl Atlatılır

WhatsApp'ın birçoğumuza derin bir nefes aldıran "Herkesten sil" işlevini atlatmanın ve silinen mesajı görmenin iki yolu keşfedildi!

  • Zeynel A. Öztürk
WhatsApp'ın "Herkesten Sil" İşlevi Nasıl Atlatılır

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