WhatsApp'ın Kendi Kendini Silen Mesajları Geliyor

Beta sürümündeki ipuçlarına göre kendi kendine silinen mesajlar, WhatsApp'a yeni bir isimle geliyor!

WhatsApp'ın Kendi Kendini Silen Mesajları Geliyor

Kendi kendini yok eden mesajlar, WhatsApp için yola çıktı. Yeni yayınlanan beta sürümü, işlev hakkında ipuçları veriyor.

WABetaInfo'nun keşfine göre Android'deki WhatsApp 2.19.348 beta sürümü itibariyle kendi kendini yok eden mesaj işlevinin adı değiştirildi. Öncesinde "Kaybolan Mesajlar" olarak tanımlanan işlev, şimdi "Mesajları Sil / Delete Messages" adını aldı. Son beta sürümünde mesajları otomatik olarak silme sürelerinde de değişiklik yapıldı.

Önceki beta sürümlerinde mesajları beş saniye veya bir saat sonra silebiliyordunuz. Şimdi ise mesajların bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

İşlevin ne zaman kararlı sürüme geleceği henüz bilinmiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Samsung'ların Android 10 Güncellemesinden Kötü Haber!
PlayStation 5'te Samsung'un da İmzası Olabilir!
Nokia'da Bir Devrin Sonu Geldi!
Ford Otosan ve YGA'dan "Hayaller Bilgi İster"
WhatsApp'ın Kendi Kendini Silen Mesajları Geliyor

 

 