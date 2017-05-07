WhatsApp'ta Grup Yöneticisi Olmak Başa Bela!
Eğer bu ülkede yaşıyorsanız ve bir WhatsApp grubunun yöneticisi iseniz, kendinizi her an parmaklıklar ardında bulabilirsiniz!
Hindistan'da bir WhatsApp grubu yöneticisi olmak oldukça tehlikeli bir hal alıyor...
Hindistan'ın Karnataka bölgesi polisi, bir WhatsApp grubunun bir üyesinin, Hindistan'ın başbakanı Narendra Modi'nin "çirkin ve müstehcen" gözüktüğü montaj görseli paylaşması ardından, grubun yöneticisi tutukladı.
Bu tutuklama, Hindistan'ın yanlış bilgi yayılmasını engellemeyi hedefleyen bir kararın kabul edilmesinin hemen arkasından gerçekleşmiş durumda. Bu yeni karar, suçlu bulunan gönderilerden grupların yöneticilerinin sorumlu olduklarını ve bu yayınlar için suçlu sayılacaklarını belirtiyor.
WhatsApp Hindistan'da oldukça popüler durumda ve akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık yüzde 96'sı bu uygulamayı kullanıyor.
Tutuklama hakkında WhatsApp tarafından bir yorum yapılmış değil. Ancak grubun açık bir grup olup olmadığı, eğer değilse kapalı bir gruba ait mesajın, hükumet yetkililerine kadar nasıl ulaştığı, açıklanması gereken bir konu.
Levent Öztürk
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