WhatsApp'ta Grup Yöneticisi Olmak Başa Bela!

Eğer bu ülkede yaşıyorsanız ve bir WhatsApp grubunun yöneticisi iseniz, kendinizi her an parmaklıklar ardında bulabilirsiniz!

Hindistan'da WhatsApp yöneticisi olmak da zor...

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