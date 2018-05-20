WhatsApp'ta İlla Grup Kurmanıza Gerek Yok

WhatsApp'ta grup kurmadan, birden fazla kişiye nasıl mesaj gönderebilirsiniz? Anlattık...

WhatsApp'ta İlla Grup Kurmanıza Gerek Yok

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evinizi akıllı eve dönüştürün!

Yapı Kredi Mobil Uygulamasını denedik!

17 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
WhatsApp'ta İlla Grup Kurmanıza Gerek Yok
Samsung, Dev Rakibini Yine Geçti!
Middle-Earth: Shadow of War İncelemesi
PlayStation Vita İçin Yolun Sonu Yaklaşıyor
AsteriodOS, Sonunda Kullanılabilir Durumda!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir