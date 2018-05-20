WhatsApp'ta İlla Grup Kurmanıza Gerek Yok
WhatsApp'ta grup kurmadan, birden fazla kişiye nasıl mesaj gönderebilirsiniz? Anlattık...
WhatsApp'ta birden fazla kullanıcıya aynı anda mesaj göndermenin tek yolu, grupları kullanmak değil. Yayın Listesi işlevi sayesinde grupları hiç kullanmadan mesaj gönderebilirsiniz.
Yayın Listesi işlevinin kullanımı, Android ve iOS arasında bir miktar farklılık gösteriyor. İki işletim sisteminde de 256'ya kadar kişiye mesaj gönderebiliyorsunuz.
WhatsApp Yayın Listesi'nin Android'de Kullanma
1. WhatsApp'ı açın.
2. Üst taraftaki Sohbetler sekmesine dokunun.
3. Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun.
4. Yeni Yayın'ı seçin.
5. Dahil etmek istediğiniz kişilerin isimlerine dokunun.
6. Sağ alt köşedeki yeşil onay işaretine dokunun.
WhatsApp Yayın Listesi'ni iOS'ta Kullanma
1. WhatsApp'ı açın.
2. Ekranın altındaki Sohbetler sekmesine dokunun.
3. Sağ üst köşedeki Yayın Listeleri'ne dokunun.
4. Dahil etmek istediğiniz kişilerin yanındaki kutucuğu işaretleyin.
5. Hazır olduğunuzda sağ üst köşedeki Oluştur'a dokunun.
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Zeynel A. Öztürk
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