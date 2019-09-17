Wi-Fi 6, Artık Cihazlara Girebilir
Bir süredir adını duyduğumuz Wi-Fi 6, tüm cihazlara girmek için gerekli adımı attı!
Bir süredir ufukta bekleyen Wi-Fi 6 belgeleri, sonunda resmi olarak yayınlandı.
802.11ax olarak da bilinen Wi-Fi 6, bazı üst seviye ağ ekipmanlarında bir süredir kullanılıyor, hatta en son Intel Ice Lake işlemcilerinde destekleniyor. Şimdi ise Wi-Fi Alliance'ın yeni onaylama programı açıldığından dünyanın her tarafından tüm donanım üreticileri, kendi ürünlerini Wi-Fi 6 onayı için yollayabiliyorlar. Şu an pek önemli gibi görünmese de, bu sayede piyasada çok daha fazla Wi-Fi 6 uyumlu cihaz görebileceğiz.
Wi-Fi 6, yüzde 37'ye kadar hız artışı sağlarken, birden fazla cihazı yönetme konusunda da daha becerikli. Bunun yanında Wi-Fi 6'nın daha güvenli olduğunu da belirtelim.
Wi-Fi 6'nın onaylanmasıyla yeni standardı destekleyen router ve cihazın akın edeceğinden emin olabilirsiniz. Bu arada, iPhone 11 serisi, Galaxy Note 10 Plus ve Intel Ice Lake işlemcili tüm laptopların Wi-Fi 6'yı zaten desteklediğini söyleyelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın