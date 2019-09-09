Wikipedia'ya DDoS Saldırısı
Wikipedia'ya yapılan siber saldırı, sitenin bir süre için çökmesine yol açtı. Ama site bizde zaten engelli olduğu için, bu haber bizi ilgilendirmiyor!
Her ne kadar uzun zamandır Türkiye'de erişim yasağı ile karşı karşıya kalsa da Wikipedia, İnternetin önde gelen bilgi kaynaklarından biri. İşte o Wikipedia, cuma günü maruz kaldığı bir saldırı sonucunda Avrupa ve Orta Doğu'da birkaç ülkede bir süre erişilemez hale geldi.
Wikimedia Vakfı'nın Twitter'daki Almanca hesabına (ve daha sonra web sitesine) göre site, geniş bir hizmeti engelleme saldırısına (DDoS) maruz kaldı. Bilmeyenler için DDoS saldısının, hedefteki sunucuya kaldıramayacağı yoğunlukta trafik göndererek gerçekleştirildiğini, bu şekilde sitenin hizmet veremez hale getirildiğini söyleyelim.
Wikimedia yaptığı açıklamada, dünyanın en popüler sitelerinden biri olarak bazen kötü niyetli kişilerin hedefi olabildiğini söyledi. Wikimedia, saldırıların evrimleştiğini ve bu tür her saldırıdan sonra bir sonrakine daha hazırlıklı hale geldiklerini belirtti. Wikimedia, bu tür saldırıların insanların bilgiye özgürce erişme hakkını kısıtladığını da vurguladı.
Wikipedia, Türkiye'de Nisan 2017'den bu yana erişim engeline tabi tutuluyor ve çevrimiçi ansiklopediye direk olarak erişilemiyor.
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