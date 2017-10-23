Windows 10 Artık Anti-Cheat İçeriyor
Fall Creators Update ile birlikte Windows 10, oyunlarda hile yapanların önüne yeni bir engel çıkaracak!
Windows 10 Fall Creators Update bir çok değişiklik ve yeniliğe sahip ve bunlardan biri, eğer oyuncuysanız sizi ilgilendiriyor. Microsoft daha önce TruePlay adlı özelliği tanıtmıştı. Bu özellik sayesinde Universal Windows Platform oyunlarında kullanılan bir çok hile yazılımı engelleniyor. Bu özelliği kullanan oyunlar arka planda işletim sistemine entegre olarak çalışan TruePlay ile hilekarları tespit edebilecek.
Tabii ki TruePlay'in UWP'e dayanması onun kullanışlılığını azaltıyor. Yani daha geniş kapsamlı Valve Anti-Cheat gibi hizmetlerin lider olmaya devam etmesi bekleniyor. Yine de VAC kullanmayan oyunların Microsoft tarafından bir anti-cheat hizmeti ile desteklenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yapımcıların oyunlarına UWP sürümü geliştirerek bir kesim hilekardan kurtulabilecek olması kulağa hoş geliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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