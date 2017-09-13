Windows 10 Fall Creators Update Bu Sorunu da Çözecek!

Microsoft, sıradaki büyük Windows 10 güncellemesi ile bu büyük sorunu da çözecek!

Windows 10 Creators Update Oyun Sorunları Çözecek!
"Playerunknown's Battlegrounds" adlı oyundan bir ekran görüntüsü.

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