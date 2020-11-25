Windows 10'a Gelmesi Beklenen WinUI 3 Güncellemesinde Windows XP Sürprizi

Microsoft'un önümüzdeki yıl yayınlayacağı ve Windows 10'un arabirim tasarımında önemli değişiklikler yapması beklenen WinUI 3 güncellemesinde, Windows XP ve Windows 7'den "transfer edilen" sürpriz bir detay da bulunacak.