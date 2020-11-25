Windows 10'a Gelmesi Beklenen WinUI 3 Güncellemesinde Windows XP Sürprizi

Microsoft'un önümüzdeki yıl yayınlayacağı ve Windows 10'un arabirim tasarımında önemli değişiklikler yapması beklenen WinUI 3 güncellemesinde, Windows XP ve Windows 7'den "transfer edilen" sürpriz bir detay da bulunacak.

Windows 10'a Windows XP dokunuşu

Microsoft, önümüzdeki yıl içerisinde Windows 10 için önemli bir tasarım güncellemesi yayınlayacak. Bu güncelleme, şu an için WinUI 3 güncellemesi olarak biliniyor. Windows 10 arabirim tasarımında bazı değişiklikler yapacak olan bu güncellemenin belki de en önemli sürprizi, Windows 7'den, hatta Windows XP'den "transfer edilecek olan" yuvarlanmış kenarlı pencereler olacak.

Eğer Windows 7 kullandıysanız, yuvarlanmış kenarlı pencereleri mutlaka hatırlıyor olmalısınız. Windows XP ile başlayan, Windows Vista ile devam eden yuvarlanmış kenarlar, Windows 7'de de karşımıza çıkmıştı. Ancak Microsoft, Windows 8 ile birlikte dik kenar tasarımına geçmiş ve yuvarlanmış kenarları kullanmayı bırakmıştı.

WinUI 3 güncellemesinin, 2021 yılının bahar ayında ön izleme sürümlerinde karşımıza çıkması bekleniyor. Güncellemenin kararlı sürümler için yayınlanması ise, muhtemelen 2021 yılın yaz sonunu bulacak. Bu güncellemede, yuvarlak kenarların yanı sıra Başlat menüsünün de yeni bir görünüme kavuşması bekleniyor. Ayrıca, standart Windows simgeleri ve pek çok Microsoft yazılımının simgelerinin de, bu güncelle ile birlikte değişeceğinden bahsediliyor.

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