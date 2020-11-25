Facebook'unuz Hack'lenmiş Olabilir mi? Hack'lendiyse Ne Yapmalısınız?

Facebook hesaplarının hack'lendiğine ve kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğine sık sık rastlıyoruz. Böyle bir durum kabustan farksız çünkü saldırgan, özel mesajlarınıza ulaşıp, arkadaşlarınıza sizin adınıza bir şeyler yazabilir, sayfanızdan paylaşımlarda bulunabilir. Ve arkadaşlarınız, durumdan habersiz tüm bunların sizden geldiğini düşünecektir ve çoğu zaman anlam vermekte zorlanacaktır.
Çalınan bilgilerinizi geri getirmeniz pek mümkün olmasa da, en azında hesabınızı geri alabilirsiniz. Öncelikle sakin olun ve aşağıdaki adımları izleyerek gerekenleri yerine getirin.
Facebook Hesabınız Hack'lendi mi?
Öncelikle, hesabınızın başka birinin kontrolünde olup olmadığını anlamalısınız. Peki ama hesabınızın ele geçip geçmediğini nasıl anlayabilirsiniz? Saldırganlar, hesabınızı ele geçirdiğinde arkalarında bir iz bırakacaktır. Hesabınıza giriş yapın ve sağ üstteki oka basarak menüyü açın. Ayarlar ve Gizlilik'e, ardından Ayarlar'a tıklayın. Açılan yeni ekranda Güvenlik ve Giriş seçeneğine tıklayın. Burada, Giriş Yaptığın Yerler başlıklı bölüme göz atın ve şüpheli, size ait olmayan bir giriş olup olmadığını kontrol edin.
En üstte Facebook'a en son giriş yapan cihazları göreceksiniz. Daha fazla'ya tıklayarak eski oturumları da gözden geçirebilirsiniz. Şüpheli bir durum gözlemliyorsanız, aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin.
1. Facebook Parolasını Değiştirin
Hesabınıza giren kişi parolanızı değiştirmediyse şanslısınız. Hacker'ın dikkatini çekmemek için diğer hesaplardaki oturumları henüz kapatmayın - önce parolanızı değiştirin. Yine sağ üstteki oka basarak ilgili menüyü açın. Ayarlar ve Gizlilik'e, ardından Ayarlar'a tıklayın. Açılan yeni ekranda Güvenlik ve Giriş seçeneğine tıklayın. Bu kez, sayfada yer alan Giriş bölümünde yer alan Şifreyi değiştir seçeneğini kullanacaksınız. Güçlü bir parola kullanmayı unutmayın.
Parolayı değiştirdikten sonra tekrar Giriş Yaptığın Yerler'e gidin ve oturumları ya tek tek kapatın ya da listeyi açtıktan sonra sağ altta görünen Tüm Oturumları Kapat seçeneğini kullanın. Tek tek kapatmak için, her bir oturumun yanında göreceğiniz üç nokta simgesine tıklayın ve açılan küçük menüden Çıkış yap seçeneğini seçin.
İşe Yaramadıysa: Parolanızı Sıfırlayın...
Hacker parolanızı değiştirdiyse, Facebook oturum açma ekranında, parola kutusunun altındaki "Şifreni mi unuttun" bağlantısını kullanın. Burada parolanızı sıfırlamanız için birkaç yol sunuluyor.
2. Durumu Facebook'a Bildirin
Hesabınız hack'lenmekten öte spam ve reklam göndermeye başladıysa, onu rapor etmenizde fayda var. Bu yolu hack nedeniyle hesabınıza erişimi kaybettiyseniz de kullanabilirsiniz, Facebook hesabınızı kurtarmakta yardımcı olacaktır.
3. Şüpheli Uygulamaları Kaldırın
Hesabınız çoğu kez rastgele biri tarafından hack'lenmez. Saldırının kaynağı, erişim izni verdiğiniz bir Facebook uygulaması da olabilir. Şüpheli uygulamaları kaldırmak için Ayarlar ve Gizlilik'e, ardından Ayarlar'a tıklayın. Açılan yeni ekranın sol kısmındaki menüden Uygulamalar ve Web Siteleri satırına tıklayın. Burada, kaldırmak istediğiniz uygulama ve web sitelerini işaretleyin. Şimdi sağ üstteki kaldır düğmesine basın ve çıkan soruyu onaylayın.
4. Arkadaşlarınızı Bilgilendirin
Hesabı kurtarmaya yönelik girişimlerinizi tamamladıktan sonra, yapmanız gereken tek bir şey kalıyor: Arkadaşlarınızı bu konuda bilgilendirin. Çünkü kontrol sizde değilken, arkadaşlarınıza saçma sapan ve hatta sizi utandırabilecek bazı mesajlar yollanmış olabilir. Arkadaşlarınıza Facebook'tan ulaşamıyorsanız, diğer sosyal kanallardan veya eposta üzerinden ulaşmaya çalışın.
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