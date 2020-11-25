Facebook'unuz Hack'lenmiş Olabilir mi? Hack'lendiyse Ne Yapmalısınız?

Acaba Facebook hesabınız başkasının eline geçmiş, yani hack'lenmiş olabilir mi? Hack'lendiyse ne yapmanız gerekiyor? Hesabınızı nasıl geri alabilirsiniz? Paniğe gerek yok, bu adımları izlemeniz yeterli...