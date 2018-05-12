Windows 10 Giriş Adı Nasıl Değiştirilir?
Windows 10'da oturum giriş adınızı nasıl değiştirirsiniz? Adım adım açıklıyoruz...
Windows 10 kullanan herkesin bildiği, oturuma giriş yaparken kullanıcı isminin görünmesi bir çok kullanıcıyı rahatsız ediyor. Özellikle halka açık ortamlarda bilgisayarınızın isminizi kolayca ele vermesi, popüler işletim sisteminde her zaman var olan bir sorun. Windows Maalesef Microsoft hesabınızda kullandığınız gerçek adınız yerine bir takma isim kullanmanıza da izin vermiyor.
Bu sorunu Microsoft hesabı mı yoksa yerel hesap mı kullanıyorsunuz, ona göre çözmeniz gerekiyor.
Microsoft Hesabı
Giriş ekranında görünen isminizi değiştirmek için Microsoft hesabınızda bulunan isminizi değiştirmekten başka çareniz yok.
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Hesaplar seçeneğine tıklayın.
- Bilgileriniz seçeneğine tıklayın.
- Microsoft Hesabınızı Yönetin seçeneğini seçin.
- Hesap sayfasının tarayıcıda açılmasını bekleyin.
- İsminizin altında bulunan Daha Fazla Eyleme gidin.
- Profili Düzenleyi seçin.
- Açılan yeni sayfada İsmi düzenle seçeneğine tıklayın ve kullanıcı adınızı değiştirin.
Gerçek adınızı çağrıştıran ama tam adınızı ele vermeyen bir isim seçmek isteyebilirsiniz. Ayrıca buradan isminizi değiştirmek tüm Microsoft hizmetlerinde isminizi değiştirecektir.
Yerel Hesap
Eğer yerel hesap kullanıyorsanız işiniz çok daha kolay:
- Kontrol Panelini açın.
- Kullanıcı Hesaplarına gidin.
- İsmini değiştirmek istediğiniz hesabı seçin.
- Hesap adını değiştire tıklayın.
- İstediğiniz yeni adı girin.
- İsmi değiştire tıklayın.
Son olarak, eğer e-posta adresinizi giriş ekranından kaldırmak istiyorsanız Ayarlar > Hesaplar > Oturum Açma Seçenekleri > Gizlilik sayfasına giderek Hesap detaylarını göster seçeneğini kapatabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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