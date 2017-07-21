Windows 10 Güncellemeleri İçin Yeni Dönem!

Microsoft, Windows 10'a gelecek yeni güncellemeler için planladığı önemli değişiklikleri ortaya koydu!

Windows 10 Güncellemeleri İçin Yeni Dönem!

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