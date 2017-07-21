Windows 10 Güncellemeleri İçin Yeni Dönem!
Microsoft, Windows 10'a gelecek yeni güncellemeler için planladığı önemli değişiklikleri ortaya koydu!
Geçtiğimiz ay Microsoft, Windows Insider webcast'i düzenlemiş ve burada yeni önizleme yapılarını tartışmıştı. Ayrıca Windows güncellemelerine de değinmeyi ihmal etmemişti. Bu etkinlikten beri şirket Windows Update sürecine bir kaç yenilik getirdi ve Windows 10 Insider Preview yapılarından gelen geri bildirim ve telemetriyi değerlendirdi.
Microsoft'tan Jason Howard, Windows 10 Feedback Hub'da yayınladığı bir gönderide güncellemelerin eskiden nasıl uygulandığından ve yeniliklerden bahsetti, ayrıca yeni güncelleme sürecinin nasıl işlediğini de anlattı: "Her bir Windows güncellemesinin iki evresi var: "çevrim içi" bir bileşen, bilgisayarınızı işgal etmeden arka planda bazı hazırlıklar yapıyor, ikinci evrede ise "çevrim dışı" bir bileşen bilgisayarınız kullanımda değilken tüm kontrolü eline alıyor ve güncellemeyi yüklüyor."
Eski güncelleme işlemi şöyle gerçekleşiyordu:
Çevrim içi evre:
- PC güncellemeleri kontrol eder (elle yada otomatik olarak)
- Güncelleme indirilir
- Yükleme için PC'nin bir sonraki yeniden başlatma işlemini bekler.
Çevrim dışı evre:
- PC yeniden başlar ve yükleme işlemi devreye girer (elle yada otomatik olarak)
- Kullanıcı verileri yedeklenir
- Yeni işletim sistemi dosyaları hazırlanır
- Sürücüler ve diğer gerekli işletim sistemi dosyaları taşınır
- Kullanıcı içeriği geri yüklenir
- PC yeniden başlar ve güncelleme tamamlanır
Jason "güncellemenin büyük bir çoğunluğunun çevrim dışı evrede gerçekleştiğini, bu yüzden bilgisayarınızın uzun süre kullanım dışı kaldığını" kabul ediyor. Yeni süreç içerisinde, bazı işlemler çevrim içi evreye taşınıyor ve bilgisayar daha az işgal ediliyor:
Çevrim içi evre:
- PC güncellemeleri kontrol eder (elle yada otomatik olarak)
- Güncelleme indirilir
- Kullanıcı verileri yedeklenir
- Yeni işletim sistemi dosyaları hazırlanır
- Yükleme için PC'nin bir sonraki yeniden başlatma işlemini bekler.
Çevrim dışı evre:
- PC yeniden başlar ve yükleme işlemi devreye girer (elle yada otomatik olarak)
- Sürücüler ve diğer gerekli işletim sistemi dosyaları taşınır
- Kullanıcı içeriği geri yüklenir
- PC yeniden başlar ve güncelleme tamamlanır
Aslında bu yeni yöntem, teknik olarak daha uzun sürüyor, ancak bilgisayarın kullanılabilir olduğu zaman aralığı eskisine kıyasla çok daha geniş. Yani güncelleme gerçekleşirken işinize devam edebilir, oyun oynayabilir ve video izleyebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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