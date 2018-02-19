Windows 10 için 'Ultimate Performance' Testte
Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi için profesyonel laptop'lara yönelik 'ultimate performance' modunu test ediyor!
- Ali Ruhi Öztürk
Microsoft, Redstone 4 ve ilk defa Redstone 5 için bir çok yeni test yapısı yayınlayacak. Redstone 4 testleri çok yakında başlayacak, Redstone 5 ise yılın ilerleyen aylarında gelecek olan güncelleme için test edilecek.
Taşınabilir iş istasyonları için 'ultimate performance' güç planını geliştiren şirket, yakında bu enerji kullanımı profilini de test sürümlerinde kullanıma açacak. Redstone 4 güncellemesinin gelişim süreci neredeyse tamamlanmak üzere, bu yüzden Redstone 5 için geliştirilen bazı yeni özellikler de test edilmeye başlanacak.
Microsoft, Restone 4 testini atlama seçeneğinin olmayacağını çünkü bir sonraki test aşamasında yeterince kullanıcının bulunduğunu açıkladı. Şirket yakında yapı 17101'in son testlerine başlayacak ve sürümü tamamen kararlı hale getirecek.
'Ultimate Performance' Modu nedir?
Güç tasarrufu planının tam zıttı olacak olan Ultimate Performance, dizüstü bilgisayarın gücünü son damlasına kadar kullanmanızı sağlayacak. Yüksek Performans modundan bile bir adım ötede olacak olan bu mod, en ufak gecikmeleri bile ortadan kaldıracak. Bu özellik sadece cihazınız güç kablosu ile bağlıyken çalışabilecek, zaten yüksek performansın bile pil ömrünü ne kadar çabuk bitirdiğini düşünürsek, bu gayet anlaşılabilir bir kural. Doğal olarak bilgisayar bu plandayken daha fazla elektrik harcayacaktır, yani pil ömrünüzü etkilemese de faturanızı etkileyecektir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın