Windows 10 Kaç Aktif Cihazda Yüklü?
Microsoft, "3 yılda 1 milyon Windows 10" hedefine ulaşır mı bilinmez. Ama şu an gelinen nokta da hiç fena değil...
Microsoft, yıllık hissedar toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. CEO Satya Nadella, Windows 10'un şu an 600 milyon aktif cihazda kullanıldığını açıkladı. Tabii ki bu rakam, sadece PC'leri değil, telefonları, Xbox One konsolları, HoloLens'i, loT cihazlar ve daha fazlasını da kapsıyor.
En son kilometre taşı, firmanın Build 2017 geliştirici konferansında 10 Mayıs'ta açıklanan 500 milyondu. Çoğu kişi, ücretsiz güncelleme süresi Temmuz 2016'da bittiğinde, işletim sisteminin yayılmasının yavaşlayacağını tahmin ediyordu ve o sırada sayı 350 milyondu. Ama yukarıdaki resimde de gördüğünüz gibi, insanlar Microsoft'un işletim sisteminin en yeni sürümüne geçmeye devam ediyorlar.
Windows 10, 2015'te ilk çıktığında, Microsoft, iki-üç senede bir milyardan fazla cihaza yüklenmesini planlıyordu. Bir sene sonra artık firma bunun hedefi olmadığını açıkladı, ama Temmuz ayında üç sene dolduğunda bu önceki hedefe ne kadar yaklaşılacağı merak konusu.
H. Hüseyin Öztürk
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