Windows 10 Kaç Aktif Cihazda Yüklü?

Microsoft, "3 yılda 1 milyon Windows 10" hedefine ulaşır mı bilinmez. Ama şu an gelinen nokta da hiç fena değil...

Windows 10 Kaç Aktif Cihazda Yüklü?

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