Windows 10 Klavyesine Yeni Yetenekler
Windows 10 klavyesi, yeni ön izleme sürümünde yeni yeteneklere kavuşuyor!
Windows 10 Insiders Fast Ring kullanıcıları, Microsoft'u emoji 5.0 bolluğundan Haziran ayından beri faydalanıyordu, ardından Fall Creators Update ile bu emojiler genel kullanıma açıldı. Şimdiyse yeni ön izleme sürümünde daha bile fazla emoji çeşidi ve bir Microsoft Edge güncellemesi geliyor. Yapı 17046 ile birlikte klavyede emoji tavsiyeleri belirecek ve 150 dili destekleyecek.
Kaplumbağa, horoz, kedi gibi bir kelime yazdığınızda, bu kelimeye uygun bir emoji tavsiyesi çıkıyor. Eğer daha fazla tavsiye istiyorsanız emoji tuşuna dokunarak seçeneklerinizi arttırabilirsiniz. Yeni güncelleme birden çok emojiyi art arda koymanıza da olanak tanıyor.
Bunun dışında, Microsoft Edge uzun zamandır eksikliği hissedilen otomatik form doldurma özelliğini kazanıyor. Bundan sonra yer imleriniz, parolalarınız ve diğer form bilgileriniz tüm Windows 10 cihazlarınız arasında senkronize olabilecek. Tüm değişikliklerin listesine Microsoft'un resmi sitesinden erişebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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