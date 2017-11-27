Windows 10 Klavyesine Yeni Yetenekler

Windows 10 klavyesi, yeni ön izleme sürümünde yeni yeteneklere kavuşuyor!

Windows 10 Klavyesine Yeni Yetenekler

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