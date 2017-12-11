Windows 10 Laptop'lara "Akıllı Destek" Geliyor
Microsoft'un, "sürekli bağlı" Windows 10 dizüstü bilgisayarlar için büyük bir planı var!
Önümüzdeki bahar aylarında gelmesi beklenen bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde daha iyi pil yönetimi özellikleri geleceği söyleniyor. Bu sayede dizüstü Windows 10 bilgisayarların pil ömrü artacak, ayrıca hücresel bağlantıya sahip laptop'ların da akıcı şekilde mobil veri planını etkinleştirebilmesi sağlanacak.
Bu ikinci özelliğin, geçtiğimiz hafta duyurulan ve Qualcomm'dan gücünü alan (Snapdragon 835 ve entegre LTE çipleri) dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olduğu kesin. Tüm bu bilgiler Taipei'de gerçekleşen WinHEC atölyesinden geliyor. Bazı LTE'li dizüstüler şimdiden SIM kartı (veya seçeneğiyle) ile birlikte satılıyor, ancak Microsoft'un amacı Windows 10 ile tamamlanmış bir "kullanıcı eSIM" özelliği sunmak (eSIM, gömülü bir SIM kartıdır ve entegre olması sayesinde SIM değiştirmek istediğinizde eskiden olduğu gibi ufak devre kartları ile boğuşmak zorunda kalmamanızı sağlıyor).
Kısacası bu yeni özellik sayesinde, LTE destekli Windows 10 dizüstü bilgisayarınıza, cihazın için açmadan ve kurcalamadan buluttan istediğiniz mobil taşıyıcı ile anlaşıp bağlantı kurabilirsiniz. Mağaza etkinleştirmesine bile ihtiyaç duyulmayacak, yani Windows 10'un bu yeniliği "sürekli bağlı" cihazların daha verimli çalışmasını sağlayacak.
Ali Ruhi Öztürk
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