Windows 10 Laptop'lara "Akıllı Destek" Geliyor

Microsoft'un, "sürekli bağlı" Windows 10 dizüstü bilgisayarlar için büyük bir planı var!

Windows 10 Laptop'lara "Akıllı Destek" Geliyor

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