Windows 10 Mağazası Donanım Satmaya Hazır
Yakın bir gelecekte Windows içerisinden Surface ürünleri satın alabileceksiniz!
Çok geçmeden önce Windows 10'un uygulama mağazası Microsoft Store adını aldı ve bu da bir çok insanın aklında şu soru belirmesine sebep oldu: uygulama satmak üzerine yoğunlaşmış bir mağazanın ismi niye donanım da satan bir mağazanın ismini aldı? Görünüşe bakılırsa Microsoft'un niyeti gerçekten bu mağazada donanım da satmak olabilir. Kod madencisi Walking Cat, Microsoft Store'un kodunu incelediğinde şu an açık olmayan bir "Shop Surface" sekmesini fark etti. Bu sekmede tahmin edebileceğiniz gibi Surface PC'ler ve aksesuarları bulunuyor. Bu da her hangi bir internet tarayıcısını bile açmadan Windows içinden Surface Pro satın alabileceğiniz anlamına geliyor.
Microsoft yaptığı açıklamada bu özelliğin ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi sunmadı ancak ekibin konu üzerinde düşündüğünü bildirdi. Ancak eğer diğer kod madeni tahminleri ve sonuçlarına bakacak olursak, Microsoft Store'un donanım satma olasılığı oldukça yüksek, sadece ne zaman hazır olacağının garantisi yok.
Microsoft'tan farklı olarak Apple, yazılım ve donanım uygulamalarını ayrı tutuyor. Hatta Mac üzerinden mobil uygulamalara bakmak için bir tarayıcıya ihtiyacınız var. Birleşimden uzak duran Apple'a karşı Microsoft, Windows platformunu olabildiğince tek parça haline getirmeye çalışıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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