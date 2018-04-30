Windows 10 Nisan Güncellemesi Bugün Geliyor

Windows 10'un haftalardır beklenen büyük Nisan güncellemesi, bugün indirmeye sunuluyor! İşte güncellemenin getirdiği yenilikler.

Windows 10 Nisan Güncellemesi Bugün Geliyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Bu kaçıncı bugün geliyor haberi acaba?! 10 Nisan'dan tehir edild, bugünde tehir edilip 10 Mayısta yayınlanma olasılığı var! Bu da yılan hikayesine dönen Windows 10 Redstone 4 güncellemesi kamuoyu araştırması anketi; A) Bugün 30.04.2018 çıkacak B) Hayır yine ertelenecek 10.05.2018'de çıkacak C) Fikrim yok D) Canı cehenneme ben zaten Linux Mint kullanıyorum E) Ne zaman çıkarsa çıksın yükseltmeyeceğim.

@30 Nisan 2018 15:30 E şıkkı :)

Hâlâ Windows'taki hatalar ve buglar giderilmedi. Zaman Çizelgesi'ni kullanırken efektler bazen çalışmıyor, Görev Görünümü bazen tam ekran pencereleri efektleri bozuluyor, Ayarlar nedensiz yere çöküyor, Masaüstünde Peek Özelliği animasyonları kayıyor ve daha fazlası. Özellik koymak bir işletim sistemini harika kılmaz Microsoft. Siz kullanıcılara da tavsiyem; Windows Update'i manuel ya da devre dışı bırakın. Bu yeni Windows'un bilgisayarınıza yüklenmesine izin vermeyin, çok sıkıntı yaşarsınız.

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