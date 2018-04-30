Windows 10 Nisan Güncellemesi Bugün Geliyor
Windows 10'un haftalardır beklenen büyük Nisan güncellemesi, bugün indirmeye sunuluyor! İşte güncellemenin getirdiği yenilikler.
Windows 10 kullanıcıları, beklenen Nisan 2018 güncellemesini bugünden itibaren indirmeye başlayabilecekler. Dünya çapında resmi dağıtım (Windows Update üzerinden) tarihi ise 8 Mayıs 2018 olarak planlanıyor.
Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı Yusuf Mehdi'nin blog gönderisine göre güncelleme, Windows deneyiminizi iyileştirecek ve çalışırken zaman kazanmanızı sağlayacak bir dizi yenilik getirecek. Yeni Timeline işlevi, kaybolan dosyaları, belgeleri veya projeleri geri getirmek için PC'nizi 30 güne kadar geri döndürebiliyor. Böylece haftalar önce yaptığınız bir işe arama veya otomatik kayıtlar yoluyla hemen geri dönebiliyorsunuz. Timeline'ın en iyi yanı, Microsoft Edge ve Office 365'i kullananlar için Android ve iOS arasında da çalışması.
Güncellemenin getirdiği bir başka yenilik olan Focus Assist kaçırdığınız epostaları, uyarıları ve güncellemeleri detaylı bir özet biçiminde görmenizi sağlıyor. Focus Assist, gerektiğinde açılabiliyor veya dikkatiniz dağılmadan çalışabilmek istediğinizde belirli saatler için ayarlanabiliyor.
Microsoft Edge'de de bazı yenilikler var. Susturma işlevi sayesinde istediğiniz sekmelerin sesini kapatabiliyor, kitaplara ve PDF'lere tam ekran bakabiliyor, ödeme formlarını otomatik olarak doldurabiliyorsunuz.
Türk kullanıcılar olarak bizi özenle unutan Cortana, yeni dikte etme işlevi sayesinde Win + H tuşlarına basıp, sözlerinizi metne dökebiliyor.
Bunlar, en son Windows 10 güncellemesindeki yeniliklerin sadece bazıları. Diğer yenilikler arasında kurumsal kullanıcılar için basitleştirilmiş IT yönetim araçları, Photos, 3D ve Windows Mixed Reality için yeni yaratıcı işlevler ve güvenlik geliştirmeleri var.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Bu kaçıncı bugün geliyor haberi acaba?! 10 Nisan'dan tehir edild, bugünde tehir edilip 10 Mayısta yayınlanma olasılığı var! Bu da yılan hikayesine dönen Windows 10 Redstone 4 güncellemesi kamuoyu araştırması anketi; A) Bugün 30.04.2018 çıkacak B) Hayır yine ertelenecek 10.05.2018'de çıkacak C) Fikrim yok D) Canı cehenneme ben zaten Linux Mint kullanıyorum E) Ne zaman çıkarsa çıksın yükseltmeyeceğim.
@30 Nisan 2018 15:30 E şıkkı :)
Hâlâ Windows'taki hatalar ve buglar giderilmedi. Zaman Çizelgesi'ni kullanırken efektler bazen çalışmıyor, Görev Görünümü bazen tam ekran pencereleri efektleri bozuluyor, Ayarlar nedensiz yere çöküyor, Masaüstünde Peek Özelliği animasyonları kayıyor ve daha fazlası. Özellik koymak bir işletim sistemini harika kılmaz Microsoft. Siz kullanıcılara da tavsiyem; Windows Update'i manuel ya da devre dışı bırakın. Bu yeni Windows'un bilgisayarınıza yüklenmesine izin vermeyin, çok sıkıntı yaşarsınız.