Windows 10, Rakiplerini Ezdi; Windows 7 Düştü
Yeni gelen veriler, Windows 10'un artık durdurulamaz bir ivme kazandığını gözler önüne seriyor. Ama Windows 7 için işler pek de iyi değil!
Windows 10, önde gelen iki istatistik firmasının verilerine göre bir kilometre taşını daha geride bıraktı. İşletim sistemi, iki firmanın da verilerine göre şu an yüzde 50 pazar payını aşmış durumda.
Net Applications'ın temmuz verileri, işletim sisteminin yüzde 48,66 pazar payına sahip olduğunu söylemişti. Ağustos itibariyle bu oran, 2 puan yükselerek yüzde 50,99'a ulaşmış bulunuyor. Rakip firma StatCounter ise Windows 10'un eylül 2018'de yüzde 50'yi geçtiğini söylemişti. En son StatCounter raporuna göre Windows 10, yüzde 59,82 pazar payına ulaşmış durumda.
Yani hangi istatistiğe bakarsanız bakın, Windows 10, PC'lerin yarısından fazlasına girmiş bulunuyor.
Windows 10'un kullanıcılarının kaynağı olan Windows 7'ye bakarsak, işletim sistemi Net Applications'a göre ağustosta yüzde 30,34'e geriledi. StatCounter ise Windows 7'nin pazar payının yüzde 30,92 olduğunu söylüyor.
Destek süresinin sonuna oldukça yaklaşan Windows 7'nin hızla kullanıcı kaybetmesi şaşırtıcı değil. Ancak işletim sisteminin halen yüzde 30 seviyesinde olması, aynı zamanda düşündürücü.
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