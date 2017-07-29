Windows 10 S, MSDN Üyelerine Sunuldu
Ücretli MSDN üyeleri, Windows 10'un eğitim sektörüne yönelik sürümü Windows 10 S'in ISO dosyasını indirip onu test edebiliyorlar!
Microsoft, Windows 10 S'i MSDN üyelerine sunmaya başladığını duyurdu. Bunun için elbette ücretli üyeliğe ihtiyacınız var ve üyeliğin ücreti yıllık 539 dolardan başlıyor.
Firma Windows 10 S'i geliştiricilere açarak onlar tarafından test edilmesini sağlamak istiyor. 2 Mayıs'taki Microsoft etkinliğinde tanıtılan Windows 10 S, sadece Windows Store'dan indirilen uygulamaları çalıştırabilen, daha çok eğitim sektörünü hedefleyen yeni bir Windows sürümü. Windows 10 S sahipleri, yılsonuna kadar ücretsiz, sonrasında ücret ödeyerek Windows 10 Pro'ya geçiş yapabiliyorlar.
Microsoft'un açıklamasına göre Windows 10 S, önümüzdeki haftadan itibaren Education müşterilerine Update Assistan uygulamasın üzerinden sunulmaya başlanacak. İşletim sistemini denemek isteyenlerin Surface Laptop'u satın alması gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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