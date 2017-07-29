Windows 10 S, MSDN Üyelerine Sunuldu

Ücretli MSDN üyeleri, Windows 10'un eğitim sektörüne yönelik sürümü Windows 10 S'in ISO dosyasını indirip onu test edebiliyorlar!

Windows 10 S, MSDN Üyelerine Sunuldu

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