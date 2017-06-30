Windows 10 S'i de Hack'lediler!
Microsoft'un "hack'lenemez" dediği yeni Windows 10 sürümü, görünüşe göre bu iddiasını gerçekleştirmeye henüz hazır değil!
Microsoft, güvenliği Windows 10 S'in en önemli özelliklerinden biri olarak gösteriyor. Windows 10 S, Windows Store'dan olmayan uygulamaların yüklenmesine izin vermiyor ve buna benzer güvenlik arttırıcı diğer kısıtlamaları da var.
Windows 10 S'in açıklanmasını izleyen yıkıcı WannaCry ransomware saldırısından sonra, Microsoft da hemen Windows 10 S'in tüm "bilinen" ransomware'lere dayanıklı olduğunu söylemişti. Güvenlik araştırmacıları ise bu açıklamayı bir meydan okuma olarak algılayıp, Matthew Hickey'in de yardımıyla, sadece üç saatin ardından bunun yanlış olduğunu kanıtladılar.
Hickey işletim sisteminin güvenlik sistemlerini bu kadar da kolay aşmayı ummadığını söylüyor. Windows 10 S, normal Windows'a göre daha fazla mücadele sunmuş ama Hickey, hacker'lar tarafından sıkça kullanan Word makroları tekniğiyle fazla da zorlanmamış.
Sonuç olarak Windows 10 S daha güvenli olsa da, hack'lenemez olmaktan uzak görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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