Windows 10 S'in Adı Artık Windows 10 S Mode
Bir süre önce "Windows 10 S" adıyla çıkan ve Windows RT'yi andıran sürüm, artık başka bir formda yaşayacak!
Kırpılmış ve hafifleşmiş işletim sistemi Windows 10 S'ye bazı değişiklikleri geliyor. Bu değişikliklerden ilki de sürümün isminde olacak; yakında ona Windows 10 S Mode adıyla hitap edilecek. Neowin ve Thurrott'a göre Microsoft bazı ürünlerinin adını değiştirerek yazılım portfolyosunu yeniden düzenlemek istiyor. S Mode işletim sistemi sadece Microsoft Store'da bulunan onaylanmış uygulamaları çalıştırabilecek, kullanıcılar isterlerse tam sürüm Windows 10'a geçebilecek.
Anlaşıldığı kadarıyla Winodws 10 Home in S Mode kullanıcıları tam sürüme ücretsiz olarak geçebiecekler. Ancak Windows 10 Pro in S Mode kullanıcıları tam sürüme geçmek için 49$ ödemek zorunda olacak. Şimdilik bu bilgilerin hiç biri Microsoft tarafından doğrulanmadı.
Nisan ayı içerisinde gelmesi beklenen Redstone 4 güncellemesi ile birlikte Windows 10 S Mode ve tam sürüme geçiş seçeneklerinin tüm detaylarının da resmi olarak açıklanması bekleniyor. Microsoft'un küçük bir hatayı gözden kaçırması, kısa süreliğine R4 güncellemesine Spring Creators Update ismine sahip olabileceğine işaret ediyor. İlerleyen haftalarda tüm detaylar açıklığa kavuşacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın