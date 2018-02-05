Windows 10 S'in Adı Artık Windows 10 S Mode

Bir süre önce "Windows 10 S" adıyla çıkan ve Windows RT'yi andıran sürüm, artık başka bir formda yaşayacak!

Windows 10 S Artık Windows 10 S Mode

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