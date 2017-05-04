Windows 10 S'ten Sinir Edecek Kısıtlama!
Henüz tanıtılan Windows 10'un özel "kırıpılmış" sürümü Windows 10 S, yeni öğrenilen bu iki kısıtlamasıyla can sıkabilir!
Microsoft'un hafifleştirilmiş işletim sistemi Windows 10 S ile yeni tanıştık. Chrome OS'a rakip olmak isteyen Windows 10 S'te nelerin eksik olduğunu kısmen biliyorduk, ancak bu bilgiler gelmeye başladı.
Windows 10 S'in Mağaza dışından uygulama yüklemeye izin vermediğini biliyorduk. İşletim sisteminin bunun yanı sıra üçüncü parti web tarayıcılarını varsayılan olarak seçmeye izin vermediği anlaşıldı. The Verge'ün keşfine göre Microsoft, sıkça sorulan sorular sayfalarında Windows 10 S'in varsayılan tarayıcıyı değiştirmeye izin vermediğini açıkça belirtiyor.
Mağaza'da bulunduğu sürece üçüncü parti tarayıcıları yüklemeniz ise mümkün (Chrome henüz mağazada yok ancak ilerde Mağaza için sunulabilir). Varsayılan tarayıcıyı değiştirmenize izin verilmemesi, örneğin bir epostada veya Word belgesinde bir bağlantıya tıkladığınızda, Edge'in açılacağı ve bunu değiştiremeyeceğiniz anlamına geliyor.
Benzer şekilde Microsoft Edge ve Internet Explorer'daki arama sağlayıcısını da değiştirmenize izin verilmiyor. Yani varsayılan arama motoru olan Bing'i değiştirip, Google'a geçemiyorsunuz.
Seçeneklerinizin elinizden alınması hoş bir şey olmadığından bazı kullanıcıların durumdan hoşnutsuzluk duyacağı kesin. Ancak Microsoft şu sıralar kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dinlemekle övünüyor ve yeterince ses çıkarsa, bu katı kurallar belki değişebilir.
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
O Uygulama Mağazası ile Microsoft'un başarılı olması sözkonusu bile değildir. Bunun üzerine bir de Edge ve Arama Motoru faktörleri eklendiğinde durum içinden çıkılmaz bir hal almaktadır...
bu kısıtlama bana başka bir sinir işletim istemini hatırlattı hangisiydi acaba?
Modern uygylamalar disinda program calistiramayan bir sisteme kisitlanmis diyemeyiz, aksi halde ios niye dmg calistiramiyor da dememiz lazim, keza androidde varsayilan arama motoruda google dir ve degistiremezsin, bunun icin browser kullamabilirsin ancak. Hekes yapar olur, ms yaptimi owww. Arz talep meselesi, bu kadar basit.
Öğrenciler temelindeki bir işletim sistemi için güvensiz Chrome vb. tarayıcıları kullandırmaması sadece takdir edilebilir.
her fırsatta microsofta b..k atanlar almayın arkadaşım. almayın bu kadar basit ben microsoftun yerinde olsam hiç bir şeyi değiştirmem. bu zamanda deveye diken yarıyor