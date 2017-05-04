Windows 10 S'ten Sinir Edecek Kısıtlama!

Henüz tanıtılan Windows 10'un özel "kırıpılmış" sürümü Windows 10 S, yeni öğrenilen bu iki kısıtlamasıyla can sıkabilir!

Windows 10 S'te Varsayılan Tarayıcı Değişmiyor!

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O Uygulama Mağazası ile Microsoft'un başarılı olması sözkonusu bile değildir. Bunun üzerine bir de Edge ve Arama Motoru faktörleri eklendiğinde durum içinden çıkılmaz bir hal almaktadır...

bu kısıtlama bana başka bir sinir işletim istemini hatırlattı hangisiydi acaba?

Modern uygylamalar disinda program calistiramayan bir sisteme kisitlanmis diyemeyiz, aksi halde ios niye dmg calistiramiyor da dememiz lazim, keza androidde varsayilan arama motoruda google dir ve degistiremezsin, bunun icin browser kullamabilirsin ancak. Hekes yapar olur, ms yaptimi owww. Arz talep meselesi, bu kadar basit.

Öğrenciler temelindeki bir işletim sistemi için güvensiz Chrome vb. tarayıcıları kullandırmaması sadece takdir edilebilir.

her fırsatta microsofta b..k atanlar almayın arkadaşım. almayın bu kadar basit ben microsoftun yerinde olsam hiç bir şeyi değiştirmem. bu zamanda deveye diken yarıyor

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