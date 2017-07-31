Windows 10 Sürüm 1511 de Yolun Sonuna Geldi!
Microsoft, işletim sisteminin sürümünü ilerlettikçe, eski sürümlere desteği kesmeye devam ediyor. İşte bu döngünün son kurbanı...
Microsoft yaptığı açıklamada Creators Update'in tüm Windows 10 bilgisayarlar için erişilebilir hale geldiğini söylemişti. Şirketin en son iki büyük güncellemeyi destekleme gibi bir politikası olduğu için, Windows 10 sürüm 1511'e (Kasım güncellemesi) olan desteğin kesileceği de kesinleşmiş oldu.
Destek tam olarak 10 Ekim 2017'de kesilecek, doğal olarak Microsoft bu sürümü kullanan cihazların daha yeni sürümlere geçmesini öneriyor. Maalesef bazı kullanıcıların otomatik güncellemesi hala devreye girmedi, eğer böyle bir durum yaşıyorsanız Microsoft güncellemeyi elle başlatmanızı tavsiye ediyor.
Bu açıklama büyük ihtimalle 10 Ekim'de gelecek olan güncellemeden önceki sürümler için birikimli güncellemelerin kesileceği anlamına geliyor. Ancak marka geçtiğimiz Mart ayında 1507'ye desteği keseceğine söz vermiş olsa da, ilk önce Mayıs ayına kadar erteledi ve hala desteği kesmedi.
Microsoft ayrıca Windows yaşam döngüsü bilgi sayfasını da bu yeniliklere göre güncelledi.
Ali Ruhi Öztürk
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