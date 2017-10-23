Windows 10 ve Snapdragon'lu Dizüstüler Geliyor

Pil ömrü bir günden fazla dayanan Snapdragon'lu Windows 10 dizüstüler 'kuralları değiştirecek'.

Windows 10 ve Snapdragon'lu Dizüstüler Geliyor

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