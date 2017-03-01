Windows 10 Yapı 15046, Bu Değişikliklerle Geldi!
Creators Update'in iyice şekillendiği yeni bir Windows 10 yapısı, Insider kullanıcılarına yayınlandı!
Kendini Windows 10'u sürekli olarak geliştirmeye adayan Microsoft, önizleme sürümlerini deneyen Insider'ları yeni yapılarla beslemeye devam ediyor. Yapı 15042 sadece dört gün önce gelmişti ve şimdi yapı 15046, Fast kanalında yayınlandı.
Creators Update'in Nisan'da yayınlanması planlanıyor ve Microsoft, şu sıralar doğal olarak yeni işlevlere değil hata onarımlarına ve küçük düzeltmelere odağını çevirmiş durumda. İşte yapı 15046'daki yeniliklerden ve değişikliklerden bazıları:
- Cortana'nın görev çubuğundaki rengi
- Windows Defender geliştirmeleri: Uyarı alanına eklenen yeni simge sayesinde koruma durumunu bir bakışta görmek artık mümkün.
- Cortana'da kaldığınız yerden devam edin: Cortana artık uygulamalardan, dosyalardan ve Edge'deki web sitelerinden içerik gösterebiliyor. Bunun yanında farklı cihazlarda kaldığınız yerden devam edebilmeniz için yeni işlevler deneniyor.
- Çeviri geliştirmeleri
- Güncellenen Oyun Ayarları simgesi
- Uygulama kurulumu denetimi: Artık hangi tür uygulamaların PC'nize yüklenebileceğini kontrol edebileceksiniz. Sadece Mağaza uygulamalarını yüklemeyi tercih edebilir, Mağaza dışı uygulamalarda uyarı alabilir veya her kaynatan tüm uygulamaları yüklemeye izin verebilirsiniz. Uyarı gösterildiğinde, varsa Mağaza'da uygulamanın alternatifine yönlendirileceksiniz.
Yeni yapının yanında Windows 10 Mobile yapısı gelmese de, bir hafta içinde yeni mobil yapısının gelme ihtimali var.
Zeynel A. Öztürk
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