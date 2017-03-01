Windows 10 Yapı 15046, Bu Değişikliklerle Geldi!

Creators Update'in iyice şekillendiği yeni bir Windows 10 yapısı, Insider kullanıcılarına yayınlandı!

Windows 10 Yapı 15046, Bu Değişikliklerle Geldi!

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