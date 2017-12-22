Windows 10 Yapı 17063, Firefox'un Sesini Bozdu

Windows 10'un önemli yeniliklerle gelen yeni önizleme yapısı, Firefox'ta arızaya yol açtı!

Windows 10 Yapı 17063, Firefox'un Sesini Bozdu

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

firefox quantum sayfa yükleme hızını iyileştirmesi lazım chrome göre oldukça yavaş onun dışında bi eksiği yok fazlası var

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