Windows 10 Yapı 17063, Firefox'un Sesini Bozdu
Windows 10'un önemli yeniliklerle gelen yeni önizleme yapısı, Firefox'ta arızaya yol açtı!
Microsoft, yeni Timeline ve Sets işlevlerini içeren bir yapıyı dün Windows Insider programı için yayınlamıştı. 17063 numaralı yeni yapı, önizleme sürümlerini deneyenler arasında hızla popüler hale geldi ancak yapıda bazı ciddi sorunların da bulunduğu ortaya çıktı.
Microsoft'un Windows Insider'la ilgili geri bildirim sayfaları Feedback Hub ve bir Reddit konu başlığına göre Yapı 17063, Mozilla'nın web tarayıcısı Firefox'u sessiz hale getiriyor. Audacity ve OBS gibi ses düzenleme programlarında da sorun yaşandığı söyleniyor. Sorun Mozilla'nın forumlarına da taşınmış görünüyor, bu yüzden yaygın olması muhtemel.
Yeni yapı, diğer web tarayıcılarının sesini etkilemiyor. Yeni önizleme yapısında Firefox kullanıyorsanız, Microsoft sorunu çözene kadar Edge veya Chrome gibi bir web tarayıcısını kullanabilirsiniz. Sorunun daha hızlı onarılmasını sağlamak için Feedback Hub'ı kullanarak Microsoft'a geri bildirim de gönderebilir veya mevcut konu başlığı altında konuya oy verebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
firefox quantum sayfa yükleme hızını iyileştirmesi lazım chrome göre oldukça yavaş onun dışında bi eksiği yok fazlası var